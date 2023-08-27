لافروف يسخر من منتقدي تجمع بريكس: يعملون بألسنتهم بينما نقدم أفعالا ملموسة

سخر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، من أولئك الذين انتقدوا سابقا مجموعة «بريكس»، واعتبروها تكتلا عديم الفائدة.

وبحسب ما نشهر موقع «روسيا اليوم»، جاء ذلك ردًا على سؤال وجهه قدم برنامج تليفزيوني إلى «لافروف»، بشأن وصف البعض «بريكس» بأنها مجموعة لا تؤثر في شيء.

وسأل مقدم البرنامج الوزير الروسي، عما يعنيه تطلع عشرات الدول إلى الانضمام للمجموعة، فرد لافروف: «هذا يعني أنهم يعملون بألسنتهم، بينما نحن نعمل بعقولنا ونقدم أفعالا ملموسة».

وجاء تصريح «لافروف»، بعد أيام من مشاركته في القمة الـ15 لتجمع «بريكس»، التي عقدت في جنوب إفريقيا، وتقرر فيها قبول 6 دول جديدة في عضوية المجموعة، وهي مصر والسعودية والإمارات وإيران والأرجنتين وإثيوبيا.

ويذكر أن أكثر من 10 دول أخرى سبق أن أعربت عن رغبتها في الانضمام إلى «بريكس»، بينها عدد من الدول العربية.