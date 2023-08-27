فتح عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري ورئيس لجنة المسابقات عدد من الملفات الشائكة حول شكل الموسم الجديد للدوري.

وقال عامر حسين في تصريحات لبرنامج طويلة وعالية عبر اذاعة الشباب والرياضة مع هاني حتحوت عصر الأحد "طلب حازم أمام أن يكون الدوري من دور واحد؟، ما قاله حازم ليس اقتراح ولا هو أمر جديد".

وتابع "هذا الاقتراح قدمته منذ عامين لرابطة الاندية اسوة بالدوري البلجيكي، لو طبقنا هذا الأمر سيساهم في عودة الدوري للمواعيد الطبيعية مثل باقي الدول، هذا للموسم نجحنا في إنهاء الدوري منتصف يوليو والأندية حصلت على فترة راحة لمدة شهر ونصف تقريبا".

وتابع "لو حد متابع قوي، طبقت هذا الاقتراح في الموسم الماضي في مرحلتين بمسابقتي الناشئين، وسيتم تطبيقه في دوري المحترفين الموسم القادم من أجل تقليل عدد المباريات وكثرة السفر بعد شكوى عدد من الأندية".

وواصل "هذا الأمر ليس باقتراح جديد، الأندية رفضت تطبيقه منذ عامين بسبب أمور تسويقية ، حتى الأندية التي هبطت رفضت تطبيقه".

وواصل "هذا الموسم سيكون الموضوع اكبر لان ارتباطات الأهلي الخارجية يأتي معها ارتباطات المنتخب، الكاف ينظم مباريات وبطولات دون النظر لارتباطات الأندية واتحاداتها وتحديدا دول شمال أفريقيا،".

وعن الكاف، قال عامر حسين "حتى الآن لم يتحدد موعد رسمي لدوري السوبر الافريقي، ما يحدث أمر جديد، يتم انشاء بطولة جديدة وقبل موعدها بشهرين لا نعلم عنها شيء ويتم اخرطنا بموعد كأس السوبر الافريقي قبل موعده بأقل من شهر".

وتابع "الكاف لم يراعي موعد مباراة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها يوم ١٦ سبتمبر ووضع مباراة السوبر يوم ١٥، وبالتالي سيتم تأجيل مباراة دوري الأبطال، كيف ينظم الكاف بطولة جديدة في نفس العام مع أمم افريقيا، كان عليهم إقامتها في عام آخر".

ووضع عامر حسين روشتة حل ضغط مباريات الموسم الجديد قائلا " يجب على الكاف ان يضع مواعيد مبارياته كاملة وبعدها اقدم للرابطة الفراغات الموجودة في الموسم إلى ماذا ستؤدي ومتى ينتهي الموسم في كل مقترح سأقدمه".

مختتما تصريحاته: "الرابطة ستدرس المقترحات وتعرضها على الأندية او تتخذ ما تراه مناسبا مع مراعاة ارتباطات وعقود الأندية من الناحية التسويقية".