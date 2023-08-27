الفنان البحريني وحيد الخان يحيي حفل ختام مهرجان روزا خوتور في روسيا

يستعد المايسترو البحريني وحيد الخان، لإحياء حفل ختام فعاليات مهرجان "روزا خوتور"، مساء اليوم الأحد في مدينة سوتشي بموسكو.

يقدم الخان خلال الحفل عدد كبير من المقطوعات الموسيقية، وذلك في إطار التعاون الثقافي والفني بين روسيا والبحرين بدعم من إدارة الثقافة والآثار وسفارة البحرين في موسكو.

الحفل يحضره الآلاف من الجماهير ويتم بثه على الهواء مباشرة على عدد من المحطات والمنابر التابعة لمنصات التواصل الاجتماعي.

من جانبه حرص مسرح سانت بيترس بيرغ الروسي للباليه، على تصميم رقصات تقدم على موسيقى محبوبتى المحرق للمايسترو وحيد الخان خلال الحفل على خشبة المسرح.

يتضمن برنامج الحفل مقطوعات ألبوم وحيد الخان الأخير "العودة إلى الحياة"، وهي مقطوعات تدعو للنشوة والسعادة والفرح، ومن أشهر مؤلفاته الموسيقية فالس، الشجرة، النهوض، العودة، الإخلاص، اللؤلؤة، رقصتي، أسرار، إهانة الحب.

الموسيقار وحيد الخان درس بالكونسيرفاتوار بالقاهرة واحتراف آلة الأوبوا، ليتجه بعدها للتأليف الموسيقي، ودائمًا ما يبحث عن الفكرة واللحن والتوزيع الأوركسترالي الذي يمزج بين إيقاعات خبيتى سعودى، خمارى البحرينى، جورجينيا العراقى، وغيرها من الإمارات ومصر.