التموين: نتحمل تحركات أسعار الزيت والقمح ودول كثيرة لا تملك احتياطنا

قال الدكتور إبرهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس قطاع التجارة الداخلية، إن إجمالي الدعم المقدم من الدولة إلى المواطن ارتفع إلى 127.8 مليار جنيه بزيادة نحو 40 % عن مقدار الدعم بموازنة العام المالي المنصرم.

وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت، أن رفع ميزانية مخصصات الدعم التموينية يزيد من أعباء المصروفات ويفاقم من عجز الموازنة، مشيرا إلى حرص الدولة في الحفاظ على السياسة الاقتصادية مع عدم الإخلال بحقوق المواطن في الحصول على السلع بأسعار مخفضة.

ونوه إلى تأمين الدولة احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية كافة بالإضافة إلى تكوين احتياطات آمنة، قائلا: «كثير من الدول الآن ليس لديها هذا الحجم من الاحتياطيات من السلع»، موضحا أن احتياطي مخزون القمح يبلغ 4.7 شهر، والأرز 3.3 شهر، والسكر 8 أشهر، واللحوم والدواجن أكثر من 12 شهرًا، والزيت أكثر من 4 أشهر.

وأشار إلى ارتفاع سعر الزيوت بزيادة 15 % والقمح 12 %، عقب توقف اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، منوها إلى تحمل الحكومة قيمة تلك التحركات في الأسعار ورفض تمريرها إلى المواطن من خلال زيادة أسعار صرف المقررات التموينية، قائلا: «زجاجة كما هي تباع مقابل 30 جنيها، الدولة تحملت زيادات الأسعار».

ولفت إلى تبني الدولة سياسة إحداث وفرة وإتاحة من السلع بالأسواق وذلك من خلال إنشاء منظومة بنية تحتية للتجارة الداخلية تستهدف فتح أسواق جملة جديدة من الجيل الثالث، منوها إلى وضع الوزارة حجر أساس المخزن الاستراتيجي في الأقصر اليوم الأحد، لافتا كذلك إلى تدشين المستودع الاستراتيجي بالسويس منذ أسبوعين في إطار المحافظة على المقررات التموينية للدولة.

