استمرار الاحتجاجات ضد ارتفاع فواتير الكهرباء لليوم الثالث في باكستان

تواصلت الاحتجاجات ضد ارتفاع فواتير الكهرباء بعدة مناطق في باكستان لليوم الثالث اليوم الأحد، حيث طلبت شركة الكهرباء في مدينة بيشاور، أن توفر الشرطة الحماية لها في ظل المخاوف بشأن العنف.

وذكرت قناة جيو الباكستانية، أن المواطنين الغاضبين الذين يعانون بالفعل من ارتفاع معدل التضخم، استمروا في التظاهر في الشوارع لليوم الثالث على التوالي للاحتجاج على ارتفاع فواتير الكهرباء بصورة كبيرة، وزيادة الضرائب في عدة مدن بأنحاء البلاد.

ودعا رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت أنور الحق كاكار، لعقد اجتماع طارئ في مقر رئيس الوزراء اليوم؛ لمناقشة قضية ارتفاع فواتير الكهرباء.

وذكرت جيو، أن كاكار قال في منشور عبر منصة "إكس" تويتر سابقا، إن الاجتماع سيتضمن إحاطات من وزارة الطاقة وشركات التوزيع.

وكانت فواتير الكهرباء المرتفعة، أثارت احتجاجات واسعة النطاق في عدة مدن من بينها كراتشي وروالبندي وبيشاور.

ونظمت الجماعة الإسلامية في كراتشي، مظاهرات للاحتجاج على ارتفاع فواتير الكهرباء.

ووصف المتظاهرون في بيشاور زيادة فواتير الكهرباء بالأمر غير المحتمل، وطالبوا الحكومة بتخفيف العبء عنهم.

ويطالب المتظاهرون في أنحاء البلاد خفض تعريفة الكهرباء وإلغاء الضرائب الإضافية على فواتير الخدمات، محذرين من أنهم لن يدفعوا الفواتير إذا لم تتم تلبية مطالبهم.