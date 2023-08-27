زيلينسكي يكرم طيارين أوكرانيين قتلوا في حادث تحطم طائرة

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كرم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في يوم الطيران الأوكراني ذكرى ثلاثة طيارين قتلوا في حادث تحطم طائرة.

ووقع الحادث يوم الجمعة في منطقة جيتومير بغربي أوكرانيا، على الرغم من أن وسائل الإعلام الأوكرانية لم تعلن عنه إلا يوم السبت.

وقدم زيلينسكي مساء السبت في خطابه اليومي عبر الفيديو: “خالص التعازي لأقارب وأصدقاء الشباب، ولكل من عرف الشباب”.

وأوضح الرئيس الأوكراني إن من بين الضحايا الطيار المقاتل المعروف أندريه بيلتشيكوف، الذي ساهم بقوة في الدفاع الجوي لأوكرانيا في الوقت الذي تتصدى فيه البلاد للهجمات الروسية.

وتعهد زيلينسكي بإجراء تحقيق شامل في الحادث.

وتحظى سمعة الطيارين المقاتلين الأوكرانيين بأهمية كبيرة بالنسبة لكييف. وتضغط أوكرانيا منذ أشهر على حلفائها الدوليين لتزويدها بطائرات إف-16 أمريكية الصنع للمساعدة في صد الغزو الروسي.

وقد تلقت كييف التزامات من عدة دول لتدريب طياريها المقاتلين وتزويدها بالطائرات الحربية.

وركز زيلينسكي في خطابه عبر الفيديو على القتال الجاري حاليا على الجبهة. وشكر الجنود على التزامهم في مختلف القطاعات القتالية، مسلطا الضوء على القتال حول باخموت في شرقي أوكرانيا وبالقرب من قرية روبوتين في جنوبي البلاد.

ولم يدل بأي تفاصيل بشأن التطورات على خط المواجهة.