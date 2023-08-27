أصدر الموسيقار عمر خيرت بيانا جديدا بشأن أزمة حفله الذي أعلن انسحابه منه منذ أيام، مؤكدا فيه أنه سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان استرداد جمهوره لحقوقهم المالية.

ونشر عمر خيرت بيان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قائلا: "من منطلق مصداقيتنا وعلاقة الود والتقدير المتبادلة التي بنيناها مع جمهورنا على مدار أعوام كثيرة، يعلن الموسيقار عمر خيرت أنه وطوال مسيرته الفنية لم يقبل أن يتقاضى أجرا عن حفل لم يقم به حتى وإن كان الإخلال راجعاً إلى المنظمين المتعاقد معهم.



وتابع البيان:" بما أننا لم ولن نعتد على مثل هذه الأمور التي عكرت صفو جمهورنا؛ لذا فإن الموسيقار عمر خيرت يتابع الموقف القانوني شخصيا ويتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان استرداد جمهوره لحقوقهم، ويتعهد أمامكم أنه سيرد أجره الشخصي الذي تقاضاه إلى الشركة المنظمة " شركة الحياة للثقافة والفنون" بعد الاطمئنان على استرداد جمهوره لكافة حقوقهم ومستحقاتهم.

واختتم البيان: "وسنوافيكم تباعاً بمزيد من التفاصيل عن الاجراءات القانونية التى اتخذناها تجاه الشركة المنظمة للمطالبة بسرعة رد ثمن التذاكر للجمهور".



وكان الموسيقار عمر خيرت انسحب من حفله الذى كان مقرر إقامته الثلاثاء الماضي فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة، وذلك احتراما وتقديرا لجمهوره ونظرا لسوء تنظيم الحفل من قبل الشركة المنظمة.