هالة صدقي عن تكريمها في العلمين: حاجة لطيفة جدا وأسعدتني

قالت الفنانة هالة صدقي، إن تكريمها بمهرجان القاهرة للدراما بنسخته الثانية، في مدينة العلمين الجديدة، مهم جدًا لأنها جاءت بإجماع من لجنة التحكيم، معقبة: «حاجة لطيفة جدًا أن التكريم جاء من أساتذة متخصصين وأسعدتني»-على حد قولها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «من مصر»، تقديم الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء السبت، أن حصلت على جائزتها من أخر يوم في شهر رمضان، بعد دورها في مسلسل «جعفر العمدة»، لافتة إلى أن عدد المشاهدات التي حصدها المسلسل على مواقع التواصل الاجتماعي 4 مليارات وهذا بمناسبة الجائزة الأكبر التي جاءت تقديرا لمجهودها وكل الفريق الذي شاركها العمل في المسلسل.



وعن إمكانية استكمال مسلسل جعفر العمدة بجزء ثاني، أكدت مشاركتها في العمل؛ وذلك لأنها تفضل العمل مع المخرج محمد سامي ويحب الممثلين العاملين معه، والفنان محمد رمضان، واصفة إياه بالفنان الموهوب الرائع وبينهما «كيميا».

وأشارت إلى أن الشركة المنتجة لم تحدد موعد إطلاق الجزء الثاني، انطلاقًا من حرصهما على تقديم عمل جيد ويحظى برضاء الجمهور وينال إعجابه.

وأسدل الستار أول أمس الخميس، في مدينة العلمين الجديدة، على النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما 2023 برئاسة الفنان يحيى الفخراني، والتي أقيمت تحت عنوان «60 سنة دراما»، وذلك في دورة استثنائية للاحتفال بمناسبة مرور 60 عاما على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري.