الأحزاب السويسرية الرئيسية تكثف الحملات قبيل الانتخابات البرلمانية

دخل أكبر حزبين سويسريين المرحلة النهائية من الحملات الانتخابية يوم السبت قبيل إجراء الانتخابات البرلمانية في أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن يتم التصويت على مقاعد غرفتي البرلمان في 22 أكتوبر ورغم ذلك، لا تغير الانتخابات في سويسرا، خلاف الديمقراطيات الأخرى، تشكيل الحكومة، حيث يتم تمثيل نفس الأحزاب الأربعة في المجلس الاتحادي المؤلف من سبعة أعضاء منذ عقود.

وأقام حزب الشعب السويسري اليميني المتطرف، الذي يحظى بأكبر نسبة من الأصوات، فعالية تشبه مهرجانا شعبيا في ملعب لهوكي الجليد في زيورخ يوم السبت. وقال مارسيل درتلينج مدير الحملة الانتخابية "نحتفي بثقافتنا الوطنية".

وتضمنت بعض الخطب السياسية انتقادا لقضية الهجرة وما وصفه المرشحون بأنه ثقافة "اليقظة"، وهو مصطلح كثيرا ما يستخدمه رموز اليمين لاستنكار الوعي بالعنصرية والتعصب على أساس الجنس وجوانب عدم المساواة الاجتماعية الأوسع نطاقا.

وقال ماركو كييزا زعيم الحزب إن المرء لا يريد "عشرات الآلاف من اللاجئين كل سنة".

يذكر أن حزب الشعب السويسري هو أقوى حزب في البرلمان منذ ما يربو على 20 عاما، رغم أنه فقد بعض شعبيته في انتخابات 2019، حيث حصل على 6ر25 % من الأصوات.

ويأتي الحزب الاشتراكي الديمقراطي في المركز الثاني، وانخفض عدد مقاعده أيضا في 2019 حيث حصل على 8ر16 % من الأصوات.

ولدى كل حزب من الحزبين مقعدين في المجلس الاتحادي.

ودعا متحدثون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي خلال فعالية أقيمت في منطقة بيال إلى جعل سويسرا أكثر اهتماما بالشؤون الاجتماعية، مع المزيد من القوة الشرائية والمساواة وحماية أفضل للمناخ.

وقالت ماتيا ماير، الزعيمة المشاركة للحزب الإشتراكي الديقراطي، إن البرلمان السويسري الحالي، الذي يعتبر حزب الشعب السويسري أقوى حزب فيه، بمثابة لوبي من الأقوياء يقدم هبات ضريبية ويقف في طريق الحد الأدنى للأجور، وزيادة المعاشات التقاعدية، وانخفاض المساهمات في التأمين الصحي والرعاية النهارية يسيرة التكلفة.

يشار إلى أن الأحزاب الأخرى في المجلس الاتحادي هي الحزب الديمقراطي الحر من التيار الليبرالي الذي حصل على 1ر15% في عام 2019؛ وحزب الخضر، الذي ارتفعت نسبة تأييده إلى 2ر13% في ذلك الوقت، وحزب "سي في بي" الديمقراطي المسيحي سابقا، الذين يقدمون أنفسهم على أنهم حزب "الوسط"، بنسبة 4ر11% في التصويت الأخير.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب الخضر سيخسر أصوات في الانتخابات المقبلة، في حين سيحقق حزب الشعب السويسري مكاسب.