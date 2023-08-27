خالد أبو بكر عن المشككين في قناة السويس الجديدة: عليهم الاعتذار للرئيس السيسي

قال خالد أبو بكر المستشار القانوني لهيئة قناة السويس، إن المُشككين في قناة السويس الجديدة عليهم تقديم الاعتذار للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأحد: «أنا أعمل في قناة السويس متطوعا، ولو شفت حاجة غلط هتكلم.. اللي يعرف شخصيتي هيعرف إني مش بيفرق معايا الناس أوي.. اللي بيفرق معايا هو رأئي وما أقتنع به».

وتابع: «اللي عمله الرئيس السيسي في قناة السويس الجديدة يعتبر بالأرقام مشروع ناجح جدا جدا.. وكل واحد شكّك فيه لازم يروح يقوله أنا آسف».

وأشار إلى أنّ هذا الأمر لا يعني أنه يتفق مع كل شيء على الأرض، لكنّه استكمل: «بالأرقام كده فيما يخص قناة السويس الجديدة.. (الرئيس السيسي) طلع صح و(المشككون) طلعوا غلط».