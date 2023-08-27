سؤال برلماني بشأن تدني خدمات المستشفيات الجامعية

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تقدمت النائبة سناء السعيد؛ عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي بشأن "تدني المستوى الخدمي لمستشفيات الجامعات"، خاصة مستشفي جامعة أسيوط.

وقالت السعيد، في سؤالها إن: هناك شكوى دائمة من المرضى الذين يتغرضون لإجراء عمليات جراحية ومرضى الجهاز الهضمي، والكبد وقسم الحضانات والنساء والتوليد وأمراض القلب والأورام.

وطالبت النائبة بزيادة عدد الحضانات وعدد فريق التمريض القائم عليها .

وأضافت النائبة: الحقيقة هناك معاناة كبيرة للمرضى بمستشفي الجامعة بأسيوط، ومشكلة قوائم الانتظار وما يعانيه المرضى من طول هذه المدة.

وطالبت برد مكتوب وتوضيحي والعمل على تحسين مستوى الخدمة العلاجية بأقصى سرعة.