انطلقت فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى في 25 أغسطس الجاري، في دورته الـ31، والذي يقام بمحكى قلعة صلاح الدين في القاهرة، وافتتحت الدورة وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وتُنظم المهرجان دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، والمهداة إلى الدكتور مصطفى ناجي، رئيس دار الأوبرا الأسبق، واسم الشاعر الكبير الراحل شوقي حجاب.

يقام مهرجان القلعة سنوياً تحت إشراف دار الأوبرا ووزارة الثقافة، وبدأت فعالياته يوم الجمعة 25 أغسطس ويستمر لمدة 14 يومًا، وتبدأ فعاليات الحفل الأول يومياً في الـ8 مساءً، والحفل الثاني في الـ10 مساءً، وافتتح أول أيام الحفل المغني مدحت صالح، ومن المغنيين المشاركين فايا يونان، وهشام عباس، وسيمون، وعلي الحجار، وعزيز مرقة، ومحمد محسن، وياسين التهامي، وغيرهم من الأسماء المهمة في مجال الغناء والموسيقى.

وكما ذكرنا فإن الحفل غالباً ما ينقسم إلى فقرتين، جزء خاص بالفرق الموسيقية والآخر خاص بمطرب معين، وأحياناً يضم جدول الحفلات فقرة ثالثة تكون لمطربي الأوبرا المصرية، وغالباً يقدموا أغاني تراثية لكبار المطربين مثل شادية، وعبدالحليم، ووردة، وأم كلثوم، وغيرهم.

- ماذا نعرف عن تاريخ مهرجان القلعة؟

بالعودة للأرشيف الصحفي يظهر بعض التضارب في تاريخ افتتاح أول دورة لمهرجان القلعة في مدينة القاهرة التاريخية، حيث ذكرت بعض المنصات أن أول دورة أقيمت عام 1990، ولكن بالتحقق من المعلومة نجد خبر نشر في 2 أغسطس عام 1998 عنوانه "مهرجان القلعة العاشر للموسيقى يكرم عبدون ورتيبة والرشوان" في جريدة الأخبار، أي أن المهرجان أقيم أول مرة عام 1988، وفي خبر آخر بجريدة الأهالي بتاريخ 23 سبتمبر عام 1992 تحت عنوان "مهرجان القلعة حقق التواصل الشعبي والأوبرا" ذكر في متنه أن المهرجان أقيم بدورته الرابعة لهذا العام، وذلك يؤكد كونه بدأ في عام 1988.

ومن الملاحظ بتتبع مواعيد إقامة الحفل في أخبار افتتاح الدورات خلال فترة التسعينيات، نجد أنه لم يكن يقام في نهاية شهر أغسطس بشكل مستمر كما في وقتنا الحالي، حيث كان يقام في فترات زمنية مختلفة، بعض السنوات كان يبدأ في بداية شهر أغسطس أو منتصف الشهر وأحياناً أخرى نهاية شهر سبتمبر، وفي عام 1999 أقيم في شهر يوليو لكي يواكب عيد الموسيقى العالمي بحسب ما ذكرت صحيفة الأهرام.

وتنوعت الأنواع الموسيقية التي تقدم مع الوقت في المهرجان، ويظهر ذلك على سبيل المثال، من خلال ما نشر في صحيفة الأهالي عندما تحدث المايسترو مصطفى ناجي عن "عزف فرق الأوركسترا السيمفوني في مواقع جديدة وشعبية، حيث تقع القلعة وسط مجموعة من الأحياء البسيطة والسكان متوسطي الدخل والفقراء، وكان حينها المهرجان في دورته الرابعة ومازال حديث العهد لذلك أكد ناجي بداية اهتمام نجوم الغناء به وأنهم يحاولون الانضمام له".

ومن الواضح أن المهرجان في بدايته كان الدخول مجاني، لأن ناجي ذكر في حواره أن بعض الأشخاص ينتقدون كون المهرجان لا يتحصل على مبالغ نقدية مقابل قيمة التذاكر، وحالياً سعر تذكرة دخول سهرات المهرجان 60 جنيهاً.

كان يهتم المهرجان أيضاً بالمئويات المرتبطة بأصوات الغناء المصري، حيث أقيم عام 1999 المهرجان احتفالاً بمئوية محمد عبدالوهاب وكوكب الشرق أم كلثوم، وفي نفس العام أقيمت سهرات خاصة لسهرات الملحن رياض السنباطي، وتشارك أيضاً فرق أجنبية في المهرجان مثل أوكرانيا عام 1997 وأورجواي 2002.