رئيس البنك المركزي البرازيلي يدعو إلى اتخاذ إجراءات مالية مستدامة

قال رئيس البنك المركزي البرازيلي روبرتو كامبوس نيتو، أن الحكومة البرازيلية تتحرك في الاتجاه الصحيح من خلال اتخاذ تدابير تهدف إلى دعم الحسابات المالية للبلاد.

وأضاف كامبوس نيتو اليوم السبت، بعد أيام من موافقة الكونجرس البرازيلي على الخطة المالية للرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أنه مع تحقق إجراءات تحصيل الإيرادات فإن ذلك "يجعل من الممكن للبرازيل أن يكون لديها حركة أسعار فائدة أكثر استدامة واستقرارا وكفاءة"، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وسلط الضوء على الحاجة إلى زيادة تحصيل الضرائب من خلال مبادرات مستدامة. وقال كامبوس نيتو: "من المهم أن تكون تدابير يمكن أن تديم جمعها بكفاءة دون توليد الكثير من سوء تخصيص الموارد على الطريق".

وتحتاج البلاد إلى 40 مليار دولار من الإيرادات الإضافية لتحقيق ميزانية متوازنة في عام 2024 بعد عجز متوقع قدره 1ر29 مليار دولار هذا العام. ومن بين التدابير التي تجري دراستها للمساعدة في الوصول إلى هذا الهدف الضرائب على الشركات الخارجية والصناديق المغلقة وأرباح الأسهم.