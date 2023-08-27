قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن تكتل «بريكس»، يضم عددًا من الدول الكبرى التي تمثل 47% من سكان العالم، و30% من الإنتاج المحلي الإجمالي، مؤكدًا أنها تمثل مصدرًا رئيسيًا لخامات ومنتجات أساسية.

وأوضح خلال لقاء خاص له ببرنامج «مصر جديدة»، تقديم الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء السبت، أن الهدف من مجموعة «بريكس»، الخروج من هيمنة الدولار كآلية للتبادل التجاري، وخلق تحالفا جديدا خارج منظومة مجموعة السبعة، منوهًا أن دول البريكس لديها تكنولوجيا متقدمة، وسوق ضخم جدًا، نية قائمة للتعاون فيما بين هذه الدول لم تر من قبل.

ولفت إلى أن هناك حوالي 2600 شركة مستثمرة في مصر من دول البريكس، باستثمارات 21 مليار دولار، وأن نسبة التبادل التجاري بلغت 58% في السنة المالية الماضية، مشيرًا أن حجم الصادرات المصرية مع دول البريكس وصل إلى 9,4 مليار دولار تضاعف من سنة 2020 إلى 2022، وبالتالي هذه الدول هي شريك تجاري واستثماري متنامي.

وذكر أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن عوائد انضمام مصر لـ «بريكس» ليست فورية ولكن على المدى المتوسط والطويل، مشددًا أنها ستبدأ آثاره في الظهور خلال الشهور المقبلة.

ونوه بأن مصر الدولة الوحيدة التي تمتلك أسواقًا ومناطق تجارة حرة لـ3 مليارات مستهلك، وبالتالي هناك العديد من شركات دول البريكس يمكن أن تضخ استثمارات جديدة، من خلال مصانع مصرية من أجل التصدير لهذه الدول بمكون محلي يتجاوز 45%، ولابد من الترويج لهذا التوجه لشركات دول البريكس لتأتي لمصر واستعمالها كمركز تصنيعي ولوجيستي.