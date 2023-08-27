قال رائد مقدم مساعد رئيس حزب المصريين الأحرار ومسئول تنظيم الحملة الانتخابية لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة، إن موقف الحزب بشأن إعلان اختيار الرئيس مرشح الحزب لانتخابات الرئاسة المقبلة؛ استند إلى تقارير قياس الأداء الصادرة من اللجان النوعية المتخصصة.

وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC» المذاع عبر شاشة قناة «DMC» مساء السبت، إلى إجماع أعضاء الحزب على اختيار الرئيس السيسي بناء على نتائج التقارير السابقة والتي كشفت عن تحقيق كم هائل الإنجازات خلال حقبته على المستويات والأصعدة كافة.

وأضاف أن الحملة تنقسم إلى عدد من المراحل كل منها يرتبط ببعض الإجراءات، مشيرا إلى عدم إدراك بعض المواطنين حجم تلك الإنجازات المحققة على أرض الواقع؛ نتيجة الظروف الاقتصادية الراهنة، معقبا: «الناس ممكن ميكنش واصلها هذه الإنجازات؛ نظرا للظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم كله وليس مصر فقط».

وأوضح أن دور الحملة خلال الفترة الراهنة؛ يرتكز حول محورين الأول يتمثل في تكثيف الحملات التوعوية الرامية إلى توعية المواطن بتلك الإنجازات والخسائر الناجمة حال عدم تحققها، قائلا: «مش لازم نعرف المواطن بالإنجاز بقدر ما نشرح له ما هي الحالة لو لم يتم هذا الإنجاز؛ لأنهم لم يشعروا بهذه الحالة».

وأضاف أن المحور الثاني يتمثل في التصدي لما أسماه «الأبواق المأجورة» التي تستهدف التشكيك في تاريخ المرحلة السابقة، لافتا إلى إنشاء وحدة ترجمة ورصد من أجل متابعة الأخبار المتداولة بشأن المرشح الرئاسي والرد على الادعاءات بكل اللغات.