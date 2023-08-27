محافظ جنوب سيناء يتابع الموقف المالي للمشروعات خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، اجتماع المجموعة الاقتصادية بحضور كل الإدارات المالية والمختصة، والقيادات التنفيذية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة الدورية الأسبوعية للمشروعات الجارية على أرض المحافظة، والوقوف على نسب التنفيذ، وتذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ.

ناقش المحافظ خلال الاجتماع المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها وفقا للخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد، ومتابعة موقف التعاقدات بالمدن.

كما تابع المحافظ الموقف المالي للمشروعات، وموقف المستحقات الخاصة بالشركات المنفذة للمشروعات، وكذا موقف الإيرادات ومستحقات الدولة بمختلف أنواعها وبحث سبل تعظيم تلك الموارد.