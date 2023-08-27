محافظ جنوب سيناء يناقش موقف متحصلات مشروع الإسكان الجديد لـ6010 وحدات سكنية

ترأس اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاقتصادي بالمحافظة؛ لمناقشة جدول أعمال مجلس إدارة الصندوق، في جلسته رقم "9" لعام 2023.



جاء ذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، ومدير صندوق الإسكان، ورؤساء المدن المعنية.



وجرى خلال الاجتماع عرض الموقف المالي لصندوق الإسكان الاقتصادي، وعرض موقف متحصلات بنك التعمير والإسكان مشروع الإسكان الجديد لعدد 6010 وحدات سكنية.



كما جرى عرض مقترح سداد قيمة الوحدات السكنية للمستحقين طبقا لقرار اللجنة رقم 339 لسنة 2023.



واستمع المحافظ إلى عرض موقف وحدات الإسكان الإداري للعاملين بالوحدة المحلية لمدينة شرم الشيخ.



كما ناقش المحافظ موقف إنهاء توريدات الأجهزة الميدانية الخاصة بمركز معلومات شبكات المرافق، والوقوف على آخر المستجدات لما جرى من رفع للشبكات والتدريب الميداني على رخص البرامج لقيام جهاز المرافق بالمهام المنوطة به.