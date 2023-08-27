رئيس التيار الوطني الحر: حوارنا مع حزب الله حول مشروع بناء الدولة اللبنانية

أكد رئيس التيار الوطني الحر في لبنان النائب جبران باسيل، أن حوارهم مع حزب الله يتمحور حول اللامركزية الإدارية والصندوق الائتماني ومشروع بناء الدولة.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام"، اليوم الأحد، عن باسيل قوله إن حوارنا مع حزب الله هو فقط حول اللامركزية والصندوق الائتماني ومشروع بناء الدولة لينتخب على أساسها رئيس للجمهورية يتوافق مع هذا المشروع لبناء الدولة؛ لأننا لن نقبل برئيس لا يجسد للبنانيين فكرة الدولة، ونأمل أن يتوسع هذا الحوار ليطال جميع الغرقاء.

وأكد أن التيار يرى في انتخاب رئيس الجمهورية فرصة، ولكن ليس هو الحل الوحيد، هو ضروري ولا نستطيع القيام بأي شيء من دون وجود رئيس للجمهورية، ولكن ليس وحده لذا طرحنا هذين الموضوعين أي اللامركزية الإدارية والصندوق الائتماني، ورأينا أنه إذا أردنا أن يكون عهد الرئيس المقبل ناجحا، علينا أن نقوم بتغيير حقيقي في البلد على الأقل على مستوى حياة الناس.

وأشار إلى أن هذين الأمرين لا يمكناننا من إيجاد الحلول لمشكلة السلاح ولا لمشكلة الاستراتيجية الدفاعية وعلاقتنا مع أي من الدول، ولكن يسمحان للبنانيين بالعيش بكرامتهم وأن تصل إليهم الخدمات كما يجب.

وشدد باسيل، على أن التيار سيخوض معركة اللامركزية الإدارية والصندوق الائتماني وصولا إلى بناء الدولة، وحصلنا على القانون الانتخابي واستعادة الجنسية سنحصل على هذين المطلبين لجميع اللبنانيين ولكل المناطق.