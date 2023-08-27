نسبة التضخم في كوريا الجنوبية قد تزيد عن 3% بسبب ارتفاع أسعار النفط

قال مسؤولون كوريون جنوبيون اليوم الأحد أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلك في البلاد بوتيرة أسرع خلال الأشهر المقبلة بعد اتجاه هبوطي استمر لعدة أشهر بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن مسؤولين بوزارة المالية قولهم إنه من المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلكين، وهي مقياس رئيسي للتضخم، بأكثر من 3% مقارنة بالعام السابق، على الأقل في أغسطس وسبتمبر، مقارنة بزيادة قدرها 3ر2% في يوليو الماضي.

وكان التضخم قد سجل اتجاها هبوطيا هذا العام، حيث انخفض من2ر5 % في يناير الماضي إلى أقل من 3% في يونيو الماضي للمرة الأولى منذ سبتمبر 2021.

وسجل رقم يوليو أدنى نمو في 25 شهرا.

ويعود السبب الرئيسي لهذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية في الآونة الأخيرة واعتماد كوريا الجنوبية بشكل رئيسي على الواردات لتلبية احتياجاتها من الطاقة.

كما يمكن أن تشهد أسعار المنتجات الزراعية والمواد الغذائية وغيرها من الضروريات زيادة ملحوظة في الأشهر المقبلة، حيث أدت الأمطار الغزيرة إلى إتلاف المحاصيل وسيرتفع الطلب على هذه العناصر خلال عطلة تشوسوك الشهر المقبل.

لكن من المتوقع أن ينخفض التضخم مرة أخرى، بدءا من أكتوبر المقبل تقريبا، بسبب تراجع الطلب بعد العطلة، حسبما ذكر المسؤولون.