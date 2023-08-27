رئيس جامعة طنطا: تشغيل قسمي الهندسة الكيميائية والتخطيط العمراني الجديدين

صرح الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، بأن قسمي الهندسة الكيميائية والتخطيط العمراني الجديدان بـ"هندسة طنطا" يفتتحان لمواكبة احتياجات سوق العمل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في مجالات الصناعات النفطية والكيميائية والبتروكيمياويات وهندسة التخطيط والتصميم العمراني وربط الجامعة بالصناعة ودعم رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وتحقيق الاستثمار في المعرفة بالقطاعات الصناعية والاقتصادية.

وأوضح رئيس جامعة طنطا، أنه جار صياغة اللوائح والخطط الدراسية المقترحة للقسمين تمهيدا للحصول على الموافقات اللازمة وفقا للمعايير والقياسات الدولية ومتطلبات التخرج من حيث المحتوى العلمي وعدد الساعات المعتمدة والضوابط التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات ولجنة قطاع الدراسات الهندسية، وتتيح للطالب التخرج بعد 4 سنوات في حالة التزامه بالمسارات الأكاديمية وفقا للخطط الدراسية المقترحة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور نصر عميد كلية الهندسة، أن قسم هندسة التخطيط والتصميم العمراني يستهدف إعداد خريجين لخدمة قطاع التنمية العمرانية والدراسات التخطيطية على المستويات المحلية والإقليمية، وتحقيق الاستغلال الأمثل لاستخدامات الأراضي لخدمة أهداف التنمية مع تأصيل الفكر التصميمي والتخطيطي المستدام لدى الخريجين، وتوفير فرص عمل للخريجين في الهيئات والشركات والمكاتب الهندسية المتخصصة.

وأضاف أن قسم الهندسة الكيميائية والبتروكيماويات يستهدف تطوير المهارات والكوادر الهندسية للعمل ومواكبة التقدم في الصناعات النفطية والكيميائية، وإعداد مهندسين تقنيين لديهم القدرة على حل المشكلات الصناعية المختلفة، والعمل على تطوير العمليات الإنتاجية وتشغيل الوحدات الصناعية، وتصميم تكنولوجيا العمليات الكيميائية وإنشائها ومحاكاتها وفهم الرسوم، والمخططات الهندسية، والتكنولوجية، وإعدادها، وفهم قياسات الأمان وتحليل المخاطر والسيطرة على التلوث في المصانع الكيمياوية والبتروكيمياوية.