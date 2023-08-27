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خسر الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك رجال نهائي البطولة العربية لكرة اليد المقامة بالمملكة العربية السعودية أمام الكويت الكويتي بنتيجة 31-30 ليتأهل الفريق الكويتي لكأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المقامة في السعودية نوفمبر المقبل .

وتقدم الزمالك علي الكويت الكويتي في الشوط الأول بنتيجة 18- 16 في اللقاء الذي جمع بينهم على صالة مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف، قبل أن يحسم الفريق الشوط الثاني بنتيجة 31-30.

وصعد الزمالك للمباراة النهائية عقب تفوقه على نظيره مضر السعودي بنتيجة 29-24، فيما تأهل الكويت الكويتي بعد فوزه على نظيره البنك الأهلي بنتيجة 29-27.

وتضم قائمة الزمالك في البطولة 18 لاعبًا وهم: “أحمد الأحمر – كريم هنداوي – أحمد حسام – محمود خليل “فلفل” – أحمد وليد – هشام السبكي – مؤمن زكي – إبراهيم العربي – هشام صلاح – محمد ياسين – أحمد مؤمن صفا “دودو” – مازن رضا – عمر الوكيل “بكار” – شادي خليل – خالد وليد – محمد علاء “لوكا” – محمد البسيوني “مودي” – أحمد سامح”.

الجدير بالذكر أن الترجي، هو أكثر الفرق تتويجا بلقب البطولة العربية، برصيد 7 ألقاب .