الخارجية السودانية تدعو واشنطن إلى مراجعة موقفها بشأن الأزمة السودانية

دعت وزارة الخارجية السودانية حكومة الولايات المتحدة إلى تصحيح موقفها من الأزمة السودانية الحالية ولا تساوي بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع التي وصفتها بأنها "مليشيا إرهابية".

ووفقا لوكالة الأنباء السودانية"سونا" فقد أصدرت وزارة الخارجية السودانية يوم السبت بيانا صحفيا حول تغريدة للسفير الأمريكي في الخرطوم جون جودفري تحدث فيها عن "طرفين متحاربين" في السودان، وأن كليهما لا يصلح للحكم".

وتابع البيان أن هذا التعليق غير اللائق لايمثل خروجا على الأعراف الدبلوماسية وقواعد التعامل بين الدول والاحترام المتبادل لسيادة كل منها الآخر فقط، وإنما يتنافي مع مقتضيات الكياسة والمهنية الدبلوماسية كما يعبر عن عدم احترام السفير الأمريكي للشعب السوداني واستقلاله بتنصيب نفسه وصيا عليه يحدد له من يصلح او لا يصلح لحكمه.

وأضاف البيان أن التعليق تجاهل حقيقة أن القوات المسلحة، الجيش الوطني للسودان، تدافع عن البلاد وأهلها ضد مليشيا إرهابية واجرامية تمارس أسوأ الفظائع التي عرفتها البشرية خلال هذا القرن.

وذكر البيان أن وزارة الخارجية السودانية تتوقع من السفير الأمريكي وحكومة بلاده تصحيح هذا الموقف غير المتوازن والمعيب وأن ينأي السفير عن التصريحات التي تتنافى مع الأعراف والقواعد الدبلوماسية ولا تساعد على الخروج من الأزمة التي تعيشها بلادنا خاصة في الوقت الذي يعمل فيه البلدان لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بينهما في جميع المجالاتَ.

وكان جودفري قد دعا يوم الجمعة، عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي إكس، تويتر سابقا، "المتحاربين" في السودان إلى نقل السلطة إلى حكومة انتقالية مدنية.

وقال الدبلوماسي الأمريكي في تغريدته إن "مستقبلا من بناء الشعب السوداني لا يمكن أن يتحقق إلا عندما يتم استعادة الأمن للمدنيين. يجب على المتحاربين، الذين أظهروا أنهم غير مؤهلين للحكم، إنهاء الصراع ونقل السلطة إلى حكومة انتقالية مدنية".

ويشهد السودان اشتباكات مسلحة دامية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في الخرطوم ومناطق أخرى منذ 15 نيسان/أبريل، مما أسفر عن مقتل أكثر من 3 آلاف شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، بحسب وزارة الصحة السودانية.