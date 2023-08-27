شريف منير عقب إطلالة ابنته: برافو عليكي يا أسما أخدتي الترند

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علق الفنان شريف منير على الانتقادات التي طالت ابنته أسما، عقب إطلالتها «حليقة الرأس» في مهرجان الدراما بالعلمين.

وهاجم خلال لقطات من مقطع فيديو عرضته "ET بالعربي"، الجمهور الذي انتقد أبنته، قائلًا: "إيه الدوشة والضجة اللي أنتم عملتوها دي؟ كل دا علشان بنتي قصت شعرها قدام الكاميرا.. تصرف عادي جدا وإيه الغلط اللي عملته؟".

واستنكر ردود أفعال الجمهور وانتقادهم لأسما شريف منير، قائلًا: "أوعو تفتكروا أني ممكن أجي علي بنتي علشان أكسب رضاكم".

وذكر أن ابنته على قدر رفيع من التربية وتتصرف بحرية دون أذى الآخرين، مستكملا: "اللوك اللي عملته عجبني وأنا مبسوط منها أوي.. وبرافو عليكي يا أسما خدتي الترند".

وأثارت الفنانة أسما شريف منير الجدل بعد ظهورها بإطلالة مختلفة في مهرجان القاهرة للدراما، حيث أطلت بفستان جرئ وشعر محلوق، الأمر الذي جعلها حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي،وكانت هناك حالة من الجدل والتساؤلات حولها أسباب حلاقة شعر رأسها.