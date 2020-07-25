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عروض لفرق الفنون الشعبية وكورال الأطفال بليالي مطروح الصيفية


نشر في: الأحد 27 أغسطس 2023 - 7:29 م | آخر تحديث: الأحد 27 أغسطس 2023 - 7:29 م

شهد النادي الاجتماعي بمطروح، ليلة جديدة من ليالي "ثقافتنا في إجازتنا" مساء أمس السبت.

تضمنت الليلة عروضا لفرقتي الفنون الشعبية وكورال الأطفال، حيث قدمت فرقة الطفل للفنون الشعبية عرضها بقيادة محمد تمام مدرب الفرقة بمجموعة من التابلوهات الاستعراضية ومنها "سوسة كف عروسة، أنا أنا، الشلال، التنورة، النوبة، الحجالة، الفرح البدوي".

وقدمت فرقة كورال الأطفال عددا من الأغاني الوطنية وأغاني الزمن الجميل بأداء رائع للأطفال بقيادة الفنان إيهاب أبو خطوة ومنها "الحلوة دي، يونس، سنة الحياة، يا أحلى اسم في الوجود، أما برواة، امسك في حلمك، تحيا مصر، مع إنه خشب، في يوم وليلة، يانا يانا، زي العسل، ياتري ياحبيبي، سواح".

تقام الفعاليات بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة مطروح برئاسة محمد حمدي، والتي شهدت أيضا ورش خيوط مكرمية للفنانة نهلة عبدالفتاح باستخدام طرق مختلفة وأشكال مختلفة وابتكار أشكال جميلة، كما أكدت أهمية اختيار الألوان المستخدمة لاكتمال جمال المكرمية، بجانب استمرار فعاليات معرض الكتاب المقام ضمن فعاليات المبادرة الصيفية.

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