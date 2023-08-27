استمرار فعاليات مبادرة لغتي الجميلة بمدارس البحيرة

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن مبادرة لغتي الجميلة والتي أطلقتها مديرية التربية والتعليم بهدف تنمية مهارات الطلاب في القراءة والكتابة والاستماع والتحدث تسير بشكل منتظم بمختلف المدارس التي تتم بها المبادرة، وسط إشادة كبيرة من أولياء الأمور وتواجد متزايد من أبنائنا الطلاب.



وأشار الديب، إلى أهمية المبادرة المنفذة بجميع الإدارات التعليمية في تنمية مهارات تلاميذ المرحلة الابتدائية باللغة العربية، وذلك ضمن خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتنفيذ الخطط العلاجية الخاصة بتنمية مهارات الطلاب بمنظومة التطوير الجديدة.



وأضاف الديب، أن المباردرة لن تكون مقتصرة على فترة النشاط الصيفي والعطلة الصيفية فقط، حيث وجه باستمرار الفعاليات خلال العام الدراسي، تحت إشراف توجيه عام اللغة العربية؛ لخدمة الطلاب وتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور.



ولفت إلى أن جميع المدارس الابتدائية تفتح أبوابها لاستقبال التلاميذ وتنفيذ المبادرة بجميع الإدارات والمشاركة بفاعلية بالمبادرة، كما يتم العمل من خلال الدليل الاسترشادي الخاص بالمبادرة، وكذلك النماذج الاسترشادية الخاصة بكراسة التلميذ.



والدليل الاسترشادي يعد رؤية مبسطة وسهلة يمكن الاستعانة بها في تنفيذ البرنامج العلاجي تم إعدادها بطريقة تلائم الوقت والهدف من البرنامج، وكذلك كراسة التلميذ التي أعدت أيضا لتكون متدرجة في الصعوبة من الأسهل للأصعب وملائمة للوقت ولمستوى التلاميذ من خلال فريق عمل مؤهل.