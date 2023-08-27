منانجاجوا يفوز بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية في زيمبابوي

فاز رئيس زيمبابوي الحالي إيمرسون منانجاجوا بفترة ولاية ثانية في الانتخابات التي وصفها المراقبون بأنها لا تتسم بما يكفي من النزاهة.

وقالت لجنة الانتخابات في وقت متأخر من مساء السبت في العاصمة هراري إن الرئيس الحالي، 80 عاما، حصل على ما يقل قليلا عن 53% من الأصوات التي تم الإدلاء بها في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت يوم الأربعاء الماضي، في حين حصل مرشح المعارضة ، نيلسون تشاميسا، على 44% من الأصوات.

ويضمن هذا الفوز ولاية ثانية مدتها خمس سنوات للرئيس منانجاجوا، الذي وصل إلى السلطة بعد انقلاب عسكري عام 2017.

ووفقا للنتائج الأولية، حصل حزب زانو-بي إف الحاكم على أغلبية كبيرة في البرلمان.

واتهم حزب "تحالف المواطنين من أجل التغيير" الذي ينتمي إليه تشاميسا الحكومة بالتلاعب عمدا في الانتخابات بعد التصويت الذي شابته الفوضى جزئيا يوم الأربعاء.

ووفقا لمراقبي الانتخابات الإقليميين، فإن الانتخابات لم تستوف جميع المتطلبات القانونية في زيمبابوي.

وذكر تقرير صادر عن مراقبي الانتخابات في مجموعة التنمية للجنوب الأفريقي (سادك) يوم الجمعة أن جماعات مقربة من حزب زانو-بي إف الحاكم، نظمت عمليات ترهيب واسعة النطاق في بعض المناطق الريفية.

كما انتقدت المنظمة الحكومية الدولية، ماحدث من تأخير في مراكز الاقتراع حيث لم يتم تسليم الاوراق الخاصة بالانتخابات في الوقت المحدد.

كما كان هناك انتقادات من مراقبي الانتخابات من الاتحاد الأوروبي.

ووقعت مخالفات خطيرة في العملية الانتخابية خلال الفترة التي سبقت التصويت، حيث أشارت العديد من منظمات حقوق الإنسان إلى ترهيب الناخبين، وتزوير القوائم الانتخابية، وتعيين أنصار حزب زانو-بي إف في اللجنة الانتخابية.

يشار إلى أن حزب زانو-بي إف يحكم زيمبابوي، المستعمرة البريطانية السابقة، منذ استقلالها عام 1980.