أظهرت بيانات حكومية كورية الجنوبية اليوم الأحد أن أكثر من 26ر1 مليون شاب ظلوا عاطلين عن العمل بعد الانتهاء من دراستهم، واستغرق الأمر أكثر من 10 أشهر في المتوسط للشباب للحصول على أول وظيفة لهم بعد التخرج.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن بيانات جمعتها هيئة الإحصاء الكورية أنه من بين 42ر8 مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما، تخرج 52ر4 مليون من المدارس المتوسطة أو الثانوية أو الكلية حتى مايو الماضي، ولم يحصل 26ر1 مليون شخص منهم على وظيفة.

وأظهرت البيانات أن حوالي 86ر52 % من الشباب العاطلين عن العمل هم من خريجي الجامعات، وحوالي 1%، أو حوالي 12 ألف شخص، حاصلون على درجة الماجستير أو الدكتوراه.

وقالت هيئة الإحصاء إن أكثر من 36% من الشباب العاطلين عن العمل قالوا إنهم يدرسون للحصول على وظيفة، بينما قال 4ر25% إنهم لا يبذلون أي جهد للعثور على عمل.

يشار إلى أن معدل البطالة في كوريا الجنوبية في يوليو الماضي وصل إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 7ر2%، وارتفع عدد العاملين بأكثر من 200 ألف على أساس سنوي ليصل إلى 68ر28 مليون.