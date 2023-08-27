بيع متحف لمقتنيات من ألمانيا الشرقية السابقة بالكامل في مزاد

تم بيع معرض تابع يحوي مقتنيات من ألمانيا الشرقية السابقة، في منطقة دوبريتس بالكامل في مزاد.

وأعلنت دار مزادات هيستوريا، أنها باعت أمس السبت في برلين وعبر الإنترنت سيارات ولعبة ومقتنيات خاصة بالحياة اليومية تعود لحقبة ألمانيا الشرقية السابقة.

وأعربت الدار عن رضاها الشديد عن بيع هذه المجموعة، وقالت المؤرخة الفنية كريستينا شولتسه التابعة للدار: "بعنا في المزاد بما مجموعه 240 ألف يورو".

وأشارت شولتسه إلى أن حصيلة بيع متحف آخر في مدينة دريسدن يحوي مقتنيات من ألمانيا الشرقية السابقة بالمزاد في يوليو الماضي وصل إلى قرابة 170 ألف يورو.

ووصفت الاهتمام بالمجموعة الموجودة بمنطقة دوبريتس بأنه كان كبيرا وقالت: "تم بيع كل شيء" وإن "المشاركين في المزاد عبر الإنترنت كانوا يتوالون"، وذكرت أن الكثير من المشاركين في المزاد كانوا ينحدرون من شرق ألمانيا.

وصرحت شولتسه بأن أغلى قطعة في المتحف في المزاد كانت سيارة إسعاف طراز باركاس بيعت بـ18 ألف يورو، كما بيعت سيارة غابات نادرة طراز ترابانت مقابل 7000 يورو، وكان السعر الافتتاحي في كل من السيارتين 100 يورو.

يذكر أن متحف دوبريتس الذي يضم كنوزا خاصة تتعلق بتاريخ ألمانيا الشرقية، أسسه مانفريد هوسجيس الذي ينحدر من مدينة مونشنجلادباخ، وكان قد جمع 40 ألف قطعة وسيارة ولعبة ومقتنيات من الحياة اليومية وعرضها على مساحة تبلغ 400 متر مربع في قاعة رقص سابقة أعاد هوسجيس بناءها وافتتحها كمتحف لمقتنيات ألمانيا الشرقية في عام 2014.

وأتيح لهواة جمع التحف في المزاد تقديم عروض لشراء فتارين عرض كاملة ورفوف وسيارات ونموذج سكك حديدية ودمى ومصابيح وأجهز راديو.

وبتكليف من الورثة، تم طرح دار المتحف نفسها للبيع بالمزاد حيث بيعت بـ 50 ألف يورو بينما كان السعر الافتتاحي 30 ألف يورو.