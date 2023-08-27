جيرونا يفوز على أشبيلية في الدوري الإسباني

فاز فريق جيرونا على مضيفه أشبيلية 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1/1، حيث تقدم جيرونا بهدف سجله يانجل هيريرا في الدقيقة 17، وتعادل أشبيلية بهدف أحرزه نيمانيا جوديل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني تمكن فريق جيرونا من تسجيل الهدف الثاني عن طريق أليكس جارسيا في الدقيقة 56.

ورفع جيرونا رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني، حيث تعادل في أولى مبارياته أمام ريال سوسيداد 1/1 قبل أن يفوز على خيتافي بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية.

في المقابل، ظل فريق أشبيلية بلا رصيد في قاع الترتيب، حيث خسر في أول جولتين أمام بلنسية 1 / 2 وأمام ديبورتيفو ألافيس 3 / 4.