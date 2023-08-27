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ألقت الشرطة البريطانية القبض على رجلين للاشتباه في قتلهما رجلا بعد رشه بمادة في شمال شرقي إنجلترا.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا البريطانية" أن أندي فوستر، 26 عاما، أصيب الاسبوع الماضي وتوفي لاحقا في المستشفى بعد هجوم يشتبه بأنه باستخدام رذاذ الأمونيا عندما فتح الباب مسكنه في إيتون تيراس في ريكنتون، بالقرب من نيوكاسل.

وقالت شرطة نورثمبريا إنه تم القبض على رجلين يبلغان من العمر 32 عاما للاشتباه في ارتكابهما جريمة القتل.

كما تم القبض على رجل يبلغ من العمر 34 عاما وامرأتين تتراوح أعمارهما بين 37 و30 عاما للاشتباه في مساعدة أحد الجناة.

وتم حتى الآن اعتقال ستة أشخاص على صلة بالتحقيق.