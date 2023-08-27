غيب الموت في 30 أغسطس 2006، الأديب الكبير نجيب محفوظ عن عمر يناهز 94 عامًا؛ إثر هبوط مفاجئ في ضغط الدم وفشل كلوي تعرض له بغرفة العناية المركزة في مستشفى الشرطة بالعجوزة.

وامتدت رحلة محفوظ الأدبية إلى ما يزيد على 70 عاما، كتب خلالها أكثر من 50 رواية ومجموعة قصصية، فضلا عن مقالات فكرية وفلسفية.

وتنوعت الأعمال الأدبية لمحفوظ، بين الرواية التاريخية بمستهل مشواره، ثم توجهه للواقعية والرمزية، وأعمال ملحمية يأتي على رأسها "الحرافيش".

وخلال شهر وفاة أديب نوبل، نستعرض في 10 حلقات مسلسلة ملامح من سيرة وحياة نجيب محفوظ، بالأيام الأخيرة لشهر أغسطس، تحت عنوان: "المجالس المحفوظية"، وهو المسمى الذي اختاره الكاتب جمال الغيطاني عنوانًا لكتابه الذي لخص سنوات من العمر رافق فيها "محفوظ"، تلميذا وصديقا من أقرب أصدقائه.

• الحلقة السابعة:

تناولنا بالحلقة السابقة، الأجواء والطقوس التي تبعها نجيب محفوظ أثناء كتابة أعماله الأدبية، والتي كان من بينها التدخين الذي مارسه منذ أن كان طالبًا في المرحلة الثانوية، واستمر معه لفترة طويلة وإن تبدلت أدواته؛ حيث بدأ مع الشيشة وجرب بعدها البايب إلى أن استقر على أيسر الوسائل وهي السيجارة.

وبجانب التدخين، حضرت الموسيقى التي كانت من أساسيات طقوس محفوظ؛ إذ أحبَ أن تكون هناك خلفية موسيقية أثناء الكتابة، وإن جعلها في هامش الشعور ولم يلتفت إليها.

وفي مشوار ومسيرة المبدعين لا تظل حالة تدفق الإبداع والإنتاج والخلق مستمرة بلا توقف، بل يعرقلها في بعض الأحيان حالات من التيبس، وقد أصابت تلك الحالة نجيب محفوظ بإحدى مراحل حياته، لكنه تغلب عليها بلون إبداعي آخر، روى تفاصيله في حوار مع الكاتب جمال الغيطاني.

• موعد مع صلاح أبو سيف

قال نجيب محفوظ: "في سنة 1947، صديقي فؤاد نويرة قال لي: صلاح أبو سيف المخرج عاوز يقابلك، في هذه الفترة كانت لي عدة روايات آخرها زقاق المدق، ورحت مع فؤاد، وكنا في الصيف، قابلنا صلاح أبو سيف في شركة تلحمي السينمائية، قال لي: الواقع أنا قرأت لك عبث الأقدار وتبينت منها أنك من الممكن أن تكون كاتب سيناريو كويس، وقال لي: إنه لديه قصة عنترة وعبلة، قلت له: أنا ليس لديَّ أي فكرة عن الموضوع، قال: معلش ستعرف السيناريو، فؤاد شجعني عل قبول العرض".

• أبو سيف مُعلم السيناريو!

وتابع: "بدأ أبو يوسف يطلب مني حاجة، حاجة مثلًا، يقول لي: موضوع عنترة وعبلة كذا أو كذا، اكتبه لنا في 10 صفحات، أكتب القصة، أذهب لتسليمها وأنا أظن أن مهمتي انتهت، يقرؤها، يوافقون، وإذا به يقول لي: لا نحن لم نبدأ بعد. إن هذه هي فكرة الموضوع، نريد تحويله إلى سيناريو، تخيل الفيلم، أي نقطة سنبدأ بها؟ وبدأ يشرح لي الموضوع، وأنا أطبق ذلك عمليًّا بعد المعالجة، علمني تقسيم المناظر، وبعد أن قرأ نتيجة عملي أهدى لي كتبًا في فن السينما، واشتريت أنا بعض الكتب الأخرى.. حقيقة، تعلمت السيناريو على يدي صلاح أبو سيف".

• اليأس الأدبي

أكمل محفوظ: "وكثيرًا ما طلب مني مخرجون آخرون أن أعمل معهم لكنني اعتذرت، صلاح أبو سيف كان مقلًّا، كان يعمل فيلمًا في السنة، كان مريحًا معي، لم أعمل باندماج إلا في سنوات اليأس الأدبي التي تلت الثلاثية، وأصبحت أعمل مع أي مخرج".

• حرية الروائي وتقيد السيناريو

وواصل: "توقفت عن كتابة السيناريو مرة أخرى عندما عينت مديرًا للرقابة، وكنت متعاقدًا على 7،سيناريوهات، كان ذلك في 1959 الحقيقة أنني لم أكن سعيدًا بكتابة السيناريو، أنت كروائي رب عملك، ولكن هذا نوع من الخلق الجماعي، تقول يمين تجد من يقول شمال أحسن بعض هذه الآراء تكون وجيهة فنيًّا".

وأضاف: "آخر يبدي آراء من وجهة نظر تجارية، واحد يبدي رأيًا لأنه يحب الممثلة، لم أكن سعيدًا بهذه العملية، ترْك السيناريو بعد النجاح فيه تضحية لا مثيل لها، تضحية مادية طبعًا، مجموع ما أنتجته حوالي 30 فيلما".

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