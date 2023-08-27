البنك الأهلي يتوج ببرونزية البطولة العربية لكرة اليد

توج نادي البنك الأهلي بالميدالية البرونزية للبطولة العربية لرجال كرة اليد، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية، بعد تغلبه على نادي مضر السعودي.
وتمكن البنك الأهلي من التغلب على نادي مضر السعودي بنتيجة 29-28، ليتوج بالميدالية البرونزية في أول مشاركة للفريق بالبطولة.
وقد خاض البنك الأهلي المنافسات على الميدالية البرونزية وذلك بعد خسارته أمام الكويت الكويتي بنتيجة 29-27.
ويشارك الفائز بالبطولة العربية لكرة اليد، في نهائيات السوبر جلوب “كأس العالم للأندية”، والمقرر إقامته في نوفمبر المقبل بالسعودية بمشاركة الأهلي بطل السوبر الأفريقي.