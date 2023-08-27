التموين: صرف 10 كيلو دقيق بدلا من الخبز المدعم «اختياري»

نفى الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس قطاع التجارة الداخلية، الشائعات المتداولة مؤخرا؛ بشأن تحويل دعم رغيف الخبز إلى دقيق قائلا: «خبر عار تماما من الصحة».

وأوضح خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت، أن صرف الدقيق للأفراد المقيدين على البطاقات التموينية بدلا من صرف حصة الخبز البلدي المدعم؛ قرار وزاري قائم فعليا يسري تطبيقه منذ العام 2018 بشكل اختياري.

وتابع: «توزيع الدقيق بدلا من الخبز مطبق بالفعل منذ 2018 وليس بالونة اختبار كما يتداول»، منوها إلى منح الوزارة المواطن حق الاختيار سواء بالحصول على 150 رغيف خبز شهريا للفرد، أو تلقي الدعم في صورة 10 كيلو من الدقيق.

ولفت مساعد وزير التموين إلى تفضيل الأهالي بالريف والقرى؛ الحصول على دعم الخبز في صورة دقيق على شراء الخبز البلدي المدعم؛ نظرا لامتلاك أدوات الصناعة، على نقيض سكان المدينة الذين يفضلون الخبز في صورته الجاهزة.

ونفى نية الحكومة إحداث أية تغيرات بشأن منظومة رغيف الخبز، قائلا: «الرغيف كما هو 90 جراما، و 5 أرغفة للمواطن يوميا، لا نقاش فيه» مشيرا إلى حرص الحكومة على المحافظة على استقرار قيمة الدعم في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.