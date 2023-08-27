سعيد إبراهيم يقود تدريب لاعبي المصري الذين تخلفوا عن معسكر المغرب

قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو على إسناد مهمة الإشراف والإعداد والتجهيز لمجموعة اللاعبين الذين تخلفوا عن السفر ضمن القائمة الأساسية لمعسكر فريق الكرة إلى دولة المغرب إلى السعيد إبراهيم لاعب المصري السابق ومدرب فريق الأمل الموسم المنقضي والذي يشرف منذ عدة سنوات على تدريب اللاعبين المستبعدين عن أي معسكرات سواء داخلية او خارجية.

ويقود مدرب المصري حاليا والذي تمسك على ماهر المدير الفني باستمراره لتجهيز اللاعبين الذين تخلفوا عن السفر إلى المغرب وهم سمير فكري، أحمد أيمن منصور، حسام جريشه، عماد أبو بكر والحارس محمد محسن.

بالإضافة إلى خضوع بعض اللاعبين الأفارقة الشباب للاختبار والتدريبات اليومية على فترة واحده بملعب المصري (ب) فرع الضواحي بحسب برنامج الإعداد الفني والبدني الموضوع من قبل المدير الفني والذي يتواصل يومياً مع السعيد إبراهيم للوقوف على مستوى مجموعة اللاعبين ونسبة المعدلات البدنية التي وصل لها كلا منهم على حده.

ومن المقرر يتضمن البرنامج التدريب على فترتين بحيث تشمل الفترة الصباحية المران على رمال البحر وتدريبات الجمانيزيوم فيما ترتكز الفترة المسائية على التدريبات المركبة بالكرة علاوة على المشاركة في بعض التقسيمة مع فرق شباب النادي حتى يكتسب اللاعبين حساسية ولياقة المباريات.