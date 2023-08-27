إيران تؤكد الإفراج عن جزء ملحوظ من أرصدتها المجمدة في كوريا وتركيا والعراق

أعلن نائب رئيس الجمهورية رئيس منظمة التخطيط والميزانية في إيران داود منظور، الإفراج عن جزء ملحوظ من الأرصدة الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية وتركيا والعراق.

وقال منظور، في لقاء مع نخب التخطيط والخبراء الاقتصاديين أمس السبت: "هذا هو الاجتماع الأول مع النخب حيث يمكننا تحليل الظروف الحالية للبلاد والاستفادة من آراء النخبة."، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

وأضاف منظور، أن الحكومة حاولت تحسين الإيرادات الضريبية وكان نمو هذه الإيرادات جيدا في العامين الماضيين.

وقال نائب رئيس الجمهورية، إن الحكومة حاولت زيادة بيع وتصدير النفط، وقد حققنا نجاحا في هذا المجال، رغم أن استحصال عوائد النقد الأجنبي يواجه مشاكل على هذا الصعيد.

وأضاف منظور، أن سياسة الأسعار في قطاع الطاقة ليست على جدول الأعمال في الوقت الحالي ونريد الحفاظ على توازن سوق الطاقة بأساليب غير سعرية، وهي مهمة صعبة للغاية؛ لأن الأداة الأهم في قطاع الطاقة هي السعر، لكن بسبب صدمة العملة الصعبة في العام الماضي، لا تريد الحكومة إحداث صدمة جديدة، ولذلك فإن زيادة أسعار الطاقة ليست مدرجة على جدول أعمال الحكومة.

وحول معدل النمو في البلاد، قال: دخلنا فترة النمو الملحوظ من عام 2020،حيث كانت نسبة النمو فيه 3.5% وبلغ في عامي 2021 و2022 مع النفط 4.8% وبدون النفط 4 و4.5%.

وقال منظور، في إشارة إلى تدابير السياسة الخارجية: "لقد تم الإفراج عن جزء ملحوظ من الأصول الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية والعراق وتركيا، وبالطبع فإن هذه الأصول هي من احتياطيات البنك المركزي وليست تابعة للحكومة".