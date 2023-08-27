متحدث الصحة: الموقف الحالي يختلف جزئيا وكليا عن بداية انتشار كورونا

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن هناك عوامل خطورة لأي فيروس بما في ذلك كورونا أو غيره، وعلى أساسها يتم تقدير درجات الخطورة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء دي إم سي»، تقديم الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على قناة «دي إم سي»، مساء السبت، أن المتحور الجديد لفيروس كورونا «إيجي.5» لم يتسبب في زيادة الوفيات أو رفع معدلات الإشغال على المستشفيات وأجهزة التنفس؛ ما يشير إلى عدم خطورته.

وأشار إلى أن الجهات الصحية والباحثين أصبح لديهم لقاحات وعلاجات، وبالتالي فالموقف يختلف اختلافًا كليًا وجزئيًا عن بداية ظهور فيروس كورونا، مؤكدًا أن اللقاحات العادية فعالة في تقليل شدة المرض، وتقليل معدل الوفيات بين المصابين بالمتحور الجديد.

وذكر أن المتحور الجديد سريع الانتشار؛ بسبب قدرته على تخطي الجهاز المناعي، ولكن تظل الخطورة الصحية منخفضة، مشددًا على أن أعراضه نفس أعراض متحور «أوميكرون»، والمتمثلة في الرشح أو انسداد الأنف، ارتفاع درجة الحرارة، الإعياء، وبعض أعراض الجهاز الهضمي مثل الإسهال في بعض الأحيان.

ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن أكثر من 80% من المصابين بالمتحور الجديد يتماثلون للشفاء دون الحاجة إلى الدخول للمستشفيات، منوهًا بأنه لا يوجد توصيات فيما يتعلق باختلاف في إجراءات التعامل مع «إيجي.5».