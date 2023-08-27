أنصار الله في اليمن تنفي اتهامات بتزويد تنظيم القاعدة بطائرات مسيرة

نفت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، يوم السبت، الاتهامات التي وجهها مجلس القيادة اليمني بتزويدهم تنظيم القاعدة بطائرات مسيرة لاستهداف قوات الحكومة في المناطق التي يسيطر عليها.

وأكد القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، محمد علي الحوثي، في تدوينة على منصة "X" (تويتر سابقا)، أن وزارة الدفاع في حكومة صنعاء لم تسلم طائرات مسيرة لأي جهة عسكرية ذات علاقات وثيقة.

وأضاف الحوثي أن لا صحة لتلك الإدعاءات وأن ما يتم ترويجه هو مجرد أكاذيب تفتقد للمصداقية.

وأشار إلى أنهم أعربوا في وقت سابق عن استعدادهم للتعاون مع السعودية في مجال صناعة الطائرات المسيرة.

وختم القيادي في "أنصار الله" بالقول إن "العرض لا يزال ساريا بشرط تلبية المملكة لمطلبنا بتوطين صناعة الطائرات المسيرة، وهم يعلمون جيدا فاعلية طائراتنا المسيرة".

وكان عبد الرحمن المحرمي عضو مجلس القيادة اليمني، قد اتهم في حوار أجرته معه صحيفة "عكاظ" السعودية، الحوثيين بتوريد طائرات مسيرة لتنظيم القاعدة وتدريب عناصره عليها والتنسيق مع التنظيم في تنفيذ هجمات في عدد من المحافظات المحررة.

وقال إنه من الواضح أن العمليات الإرهابية التي استهدفت عدن وأخيرا أبين وتنفذها الجماعات الإرهابية لها ارتباط وثيق بالحوثيين، لا سيما أن المناطق التي توجد فيها العناصر الإرهابية بمحافظة أبين محاذية لمحافظة البيضاء التي تسيطر عليها جماعة أنصار الله.

وصرح عبد الرحمن المحرمي بأنه هناك يتم إيواء وتدريب عناصر تنظيم القاعدة لاستخدامهم في زعزعة الأمن في المناطق الجنوبية، ومنها عدن وأبين وشبوة.