نشر الطبيب والباحث في التراث المعماري د. مصطفى الصادق، صورا جديدا تظهر إزالة قبر علي باشا إبراهيم، الذي كان من أوائل الجراحين المصريين، وأول عميد مصري لكلية طب قصر العيني، والذي تقلد مناصب عديدة منها نقيب الأطباء وعضو مجلس النواب ووزير الصحة ورئيس جامعة القاهرة.

وأشار الصادق، في منشور له بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى أن المقبرة أزيلت في الحوش الذي كان مملوكا للأسرة، كجزء من عمليات الإزالة الجارية حاليا لإقامة توسعات مرورية ومحاور جديدة، حيث نشر صورا لها قبل وبعد الإزالة تظهر اختلافا كبيرا.

شيخ الأطباء المصريين:

وتطرق الصادق إلى مسيرة على باشا إبراهيم، وفق ما توصل له من مقبرته، فقال إن علي باشا إبراهيم، المولود في الإسكندرية سنة 1880، ابن إبراهيم عطا والسيدة مبروكة خفاجي، الفلاحين من قرية من قرى مدينة مطوبس بكفر الشيخ.

وتابع أن علي باشا إبراهيم هو أول عميد منتخب لكلية طب قصر العيني ووزير صحة مصر من يونيو 1940 حتي يوليو 1941، ومدير جامعة فؤاد الأول، كما كان عضو مجمع اللغة العربية، ومن أشهر وأوائل الجراحين المصريين بالإضافة إلى أنه كان خبير في أنواع السجاد والبلاط القيشاني.

وعن والدته، قال الصادق: أي فخر أن الفلاحة مبروكة خفاجي بمفردها وبعد أن تركها زوجها استطاعت أن تجعل من ابنها صاحبا لكل هذه المناصب، مشيرا إلى أنه عندما تقرأ مذكرات علي باشا إبراهيم تشعر بالفخر والزهو خاصة وأنه كان يذهب في أيام الجمعة ليقرأ القرآن في المقابر ليوفر النقود حتى يستطيع أن يستكمل دراسته للطب ويساعد والدته.

من هو علي باشا إبراهيم؟

وعن علي باشا إبراهيم، يقول الدكتور إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية الحديثة: "جدي الدكتور على باشا إبراهيم، مؤسس القصر العيني الحديث وأشهر جراح مصري أشرف على تمصير الطب في فترة الثلاثينيات والأربعينيات من القرن العشرين، مديرًا لجامعة فؤاد الأول وعضوًا لمجمع اللغة العربية".

وتابع في منشور يعود لعام 2013 على صفحته الرسمية بفيسبوك: "كان جدي رحمه الله عليه عاشقًا للآثار والتحف الإسلامية وحريصًا على اقتناء النفيس منها؛ حيث استمر في جمعها لأكثر من 40 عامًا، وقبل وفاته أهدى مجموعة من التحف النفيسة لمتحف الآثار بكلية الآداب، ثم قامت جدتي بعد وفاته بإهداء مجموعة أخرى كبيرة من مقتنياته إلى دار الآثار المصرية المعروفة حاليًا باسم متحف الفن الإسلامي".