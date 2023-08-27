واشنطن بوست: شعبية قائد فاجنر المستمرة تحدي لبوتين

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن الروس الذين يعيشون حالة حداد على مصرع قائد مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة الروسية، يفجيني بريجوجين، أنشأوا نصباً تذكارية مؤقتة في عدد من المدن بشتى أنحاء روسيا و بمناطق يسيطرون عليها في أوكرانيا، في مؤشر على الشعبية المستمرة لبريجوجين رغم وفاته، معتبرة أن ذلك يمثل تحدي محتمل للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ظل انقسامات بين النخبة بسبب الحرب بأوكرانيا.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن النصب التذكارية أظهرت الدعم لبريجوجين في شتى أنحاء روسيا في الدوائر المتشددة الموالية للحرب، وسلطت الضوء على مهمة الكرملين الحساسة لإدارة الغضب المحتمل بين أنصاره، حيث أن العديد في النخبة الروسية مقتنعين بأن موت بريجوجين كان اغتيالا بأمر من الكرملين.

ونفى دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، بقوة تكهنات تورط الكرملين ووصفها بأنها "أكاذيب". وقال المحلل الروسي والصحفي المستقل ديمتري كوليزيف، الذي غادر روسيا بعد الحرب في أوكرانيا، إن تحدي الكرملين كان إدارة غضب أنصار بريجوجين وفاجنر، بما في ذلك صغار الضباط العسكريين والرتب المتوسطة.

وأضاف: "بريجوجين، بالرغم من إعلانه الولاء لبوتين، لكنه وضع نظامه في دائرة الخطر وأظهر ضعفه الذي تلقى عليه العقاب النهائي". وتابع: "أعتقد أن النخبة فهموا هذه الإشارة جيداً جداً".

ومضى قائلا: "في الوقت نفسه، هناك جمهور أوسع نطاقاً من النشطاء العسكريين، أنصار شركة فاجنر العسكرية الخاصة وقدامى المحاربين في فاجنر، لديهم ولاء لبريجوجين".

واستطرد: "يحتاج بوتين لمنع هؤلاء الأشخاص من أن يصبحوا خصومه ومنعهم من الأعمال المتطرفة المحتملة"، ولهذا أشاد بوتين ببريجوجين، الخميس، بوصفه "رجل موهوب حقق النتائج المرجوة" لكنه "ارتكب أخطاء"، في إشارة إلى التمرد.

وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن بريجوجين ألهم الولاء بين رجاله لأنهم اعتبروا أنه يدافع عنهم ضد البيروقراطيين العسكريين المتعنتين.

ولفتت إلى أن بريجوجين استطاع تنمية شعبيته خلال الحرب عبر مقاطع الفيديو التي سجلها قرب الخطوط الأمامية – بعضها في باخموت على ما يبدو – بينما دوت الانفجارات على مقربة، وزيارة رجاله في المخابئ تحت الأرض في مناطق القتال.

ومع تعثر الجهود الحربية الروسية، برز بالنسبة لكثيرين بأنه شخص موثوق يقول الحقيقة، وواحد من عدد قليل من الشخصيات البارزة المستعدة لتحدي القوانين الروسية، من خلال الحديث عن الإخفاقات والخسائر الفادحة للجيش الروسي، على حد تعبير الصحيفة.