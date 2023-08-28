مستبعدو المصري من معسكر المغرب يواصلون التدريب في بورسعيد

يخوض مستبعدو النادي المصري من معسكر الفريق المقام حاليًا بالمغرب تدريباتهم في بورسعيد، تحت قيادة سعيد إبراهيم مدرب فريق الأمل بالنادي، والذي تولى مهمة إعداد وتجهيز اللاعبين الذين تخلفوا عن السفر لمعسكر الفريق في المغرب، حسب البرنامج التدريبي الذي وضعه على ماهر.

واستبعد المصري كلا من: سمير فكري، أحمد أيمن منصور، حسام جريشة، عماد أبوبكر، والحارس محمد محسن، من رحلة المغرب ضمن المرحلة الثانية من الإعداد للموسم الجديد.

ومن المقرر أن تتراوح مدة معسكر فريق المصري في المغرب بين 15 و20 يومًا، وكانت المرحلة الأولى التي أقيمت ببورسعيد قد شهدت خوض المصري مباراة ودية واحدة أمام فريق ساحة دمياط، وانتهت بفوز المصري بخماسية نظيفة.