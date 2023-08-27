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إيران: تخصيب اليورانيوم مستمر وفق القانون المحلي

وكالات
نشر في: الأحد 27 أغسطس 2023 - 12:38 م | آخر تحديث: الأحد 27 أغسطس 2023 - 12:38 م

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، اليوم الأحد، إن «تخصيب إيران لليورانيوم مستمر على أساس إطار العمل الذي وضعه البرلمان الإيراني».

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء، جاء ذلك تعليقًا عن تقارير عن إبطاء طهران تخصيبها لليورانيوم بنسبة نقاء 60 بالمئة.

وأضاف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: «تخصيبنا النووي مستمر على أساس قانون إطار العمل الاستراتيجي»، في إشارة إلى تشريع ذي صلة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أن إيران أبطأت بشكل كبير وتيرة اليورانيوم المخصب، بدرجة تقترب من درجة صنع الأسلحة وقلصت بعض مخزوناتها.

ولفتت الصحيفة الأمريكية، أن تلك الخطوات من الممكن أن تساعد في تخفيف التوتر مع الولايات المتحدة، وإحياء المحادثات الأوسع نطاقا حول أنشطة إيران النووية.


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