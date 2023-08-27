أيمن صلاح: هدفي صناعة جيل قوي لمنتخب يد المغرب

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أكد المصري أيمن صلاح المدير الفني لمنتخب المغرب لكرة اليد ان تعاقده مع نسور قرطاج يستمر لمدة موسمين مقبلين وهدفه صناعة جيل قوي ينافس علي البطولات.

وقال ايمن صلاح في تصريحات لإذاعة "أون سبورت اف ام" اليوم الأحد أنه سيتولى تدريب المنتخب المغربي الأول بجانب الإشراف علي منتخبي الشباب والناشئين لمدة موسمين.

وأضاف:" اتفقنا على إعداد جيل جديد لكرة اليد المغربية مع الحفاظ على المكانة التي وصل إليها المنتخب الأول".

وأوضح :" كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد في مصر 2024 هي أول تحدٍ بالنسبة للمغرب ونسعى للتأهل لأولمبياد باريس 2024 ، وضعنا نظاما للدوري المغربي سيتم تطبيقه يخدم المنتخبات الوطنية بمختلف المراحل".