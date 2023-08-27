تعليم الوادي الجديد: تدشين البرنامج التدريبي على القراءة والكتابة بطريقة برايل

دشن سيد عبد العزيز عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الأحد، فعاليات البرنامج التدريبي على القراءة والكتابة بطريقة الخط البارز برايل.

وأوضح أن البرنامج يستهدف تدريب 50 معلما ومعلمة من مدارس التعليم العام الحاصلين على الدبلومة المهنية للتربية الخاصة، على مدار 5 أيام بدأت اليوم الأحد 27 وتنتهي الخميس 31 أغسطس الجاري، بالتنسيق مع إدارتي التربية الخاصة والتدريب.

وأشار إلى أن الهدف من البرنامج، التعرف على أدوات كتابة الخط البارز برايل، والتعرف على أشكال الحروف البارزة وما يقابلها من الحروف العربية والإنجليزية، والتعرف على الحركات والعلامات وطريقة كتابتها وتشكيل الكلمة، والتعرف على الأعداد والعلامات الحسابية وطريقة كتابتها، والتعرف على الاختصارات البسيطة والمركبة وطريقة كتابتها، والتعرف على كيفية التعامل الجيد مع المكفوفين وضعاف السمع.