روسيا تؤكد مقتل قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين في حادث سقوط طائرته

حددت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الأحد، هوية القتلى العشرة في حادثة تحطم طائرة قائد مجموعة فاجنر الروسية يفجيني بريجوجين.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، أكدت لجنة التحقيق الروسية هوية قتلى الطائرة المتحطمة، ومن بينهم قائد فاجنر «بريجوجين».

والأربعاء الماضي، نشرت مؤسسة الطيران الفيدرالية الروسية «روس أفياتسا»، قائمة بأسماء ضحايا تحطم الطائرة المدنية في مقاطعة تفير الروسية.

وبحسب المؤسسة، كان على متن الطائرة «قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين، ودميتري أوتكين، ويفجيني ماكاريان، وسيرحي بروبوستين، وألكسندر توتمين، وفاليري تشيكالوف، ونيكولاي ماتوسي».

وكان يقود الطائرة ليفشين أليكسي وكريموف روستان، والمضيفة راسبوبوفا كريستينا.

ويشار إلى أن الطائرة كانت في طريقها من موسكو إلى سان بطرسبرج، وسقطت بالقرب من قرية كوزنكينو.