لندن تحقق في وصول غير مصرح به إلى نظام تكنولوجيا المعلومات الخاص بأحد مورديها

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قالت شرطة العاصمة البريطانية (سكوتلاند يارد) إنها أبلغت "بوصول غير مصرح به إلى نظام تكنولوجيا المعلومات لأحد مورديها".

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن شرطة سكوتلاند يارد تعمل الآن مع الشركة لمعرفة ما إذا كان هناك أي خرق أمني يتعلق ببياناتها.

وقالت الشرطة إن الشركة المعنية تمكنت من الوصول إلى الأسماء والرتب والصور وأرقام رواتب الضباط والموظفين، لكنها لم تحتفظ بمعلومات شخصية مثل العناوين أو أرقام الهواتف أو التفاصيل المالية.

ولم يحدد المتحدث باسم الشرطة موعد حدوث الاختراق.

ونتيجة لذلك، اتخذت شرطة العاصمة "إجراءات أمنية".

وقالت شرطة العاصمة إنه تم إبلاغ الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة ومكتب مفوض المعلومات بالأمر.

ويأتي ذلك بعد اعتراف دائرة الشرطة في أيرلندا الشمالية بأن البيانات الشخصية لجميع أعضائها العاملين قد تم نشرها عن طريق الخطأ.

وتضمنت البيانات معلومات عن نحو 10 آلاف من ضباط وموظفي دائرة الشرطة في أيرلندا الشمالية.