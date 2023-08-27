أمين عام الأمم المتحدة يزور فلسطين الشهر المقبل

أعلن مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة عمر عوض الله، أنه يجري التحضير والإعداد لزيارة مرتقبة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أواخر سبتمبر المقبل، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في شهر أكتوبر، إلى دولة فلسطين.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، قال عوض الله، في حديث لإذاعة «صوت فلسطين»، اليوم الأحد، إن القضية الفلسطينية ستكون حاضرة خلال الاجتماع الشهري لمجلس الأمن، والاجتماع الرباعي، إضافة إلى اجتماع خاص بالقرار رقم 2334.

وأشار إلى الإعداد للدورة القادمة للجمعية العامة القادمة، والتي سيتم فيها طرح العديد من القضايا، بما فيها مناقشة إعادة إحياء عملية السلام.

وأوضح أن تبرير مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ردًا على ما قاله وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، إن زوجته وأبناءه هم الأحق في التنقل بين المستوطنات من أبناء شعب فلسطين، لن ينطلي على العالم الذي بات يعرف أن حكومة الاحتلال هي منظومة «أبرتهايد»، ومجموعة من الإرهابيين لترحيل الفلسطينيين.

وبخصوص فتح جمهورية سيراليون سفارة لها في القدس، أوضح عوض الله، أن العمل جارٍ بشكل مباشر معها من خلال حراك دائم، لحثها على التراجع عن هذا القرار.