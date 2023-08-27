أوكرانيا تحقق في تحطم طائرتين أسفر عن مقتل 3 طيارين

تجري السلطات الأوكرانية تحقيقا في تحطم طائرتين عسكريتين أسفر عن مقتل ثلاثة طيارين، بما في ذلك طيار عُرف بشن حملة ضغط على حلفاء كييف من أجل إمدادها بمقاتلات إف-16 الأمريكية الصنع.

ووقع الحادث يوم الجمعة الماضي عندما اصطدمت طائرتين مقاتلتين للتدريب من طراز إل-39 في الجو في منطقة زهيتومير، الواقعة غرب كييف، وعلى بعد مئات الأميال من خط الجبهة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قوله على منصة إكس، تويتر سابقا، إن "كارثة وقعت في السماء فوق منطقة زهيتومير أدت إلى مقتل ثلاثة طيارين من بينهم، أندريه بيلشيكوف.. التحقيقات جارية وسيتم الكشف عن الحقيقة"، مضيفا أن "أوكرانيا لن تنسى أبدا أولئك الذين دافعوا عن سمائها الحرة".