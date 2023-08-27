روسيا تعلن صد 4 هجمات مضادة أوكرانية بالقرب من كوبيانسك

قال المتحدث باسم مجموعة القتال الغربية الروسية ياروسلاف ياكيمكين، إن الوحدات الهجومية من المجموعة صدت أربع هجمات مضادة أوكرانية واستولت على معقلين للجيش الأوكراني في منطقة كوبيانسك.

وأضاف ياكيمكين "في منطقة كوبيانسك، نفذت الوحدات الهجومية التابعة لمجموعة القتال الغربية عمليات هجومية، واستولت على معقلين وقتلت نحو 30 جنديا من جنود العدو، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال ياكيمكين، في مقطع مصور نشرته قناة تليجرام التابعة لوزارة الدفاع الروسية، "في الوقت نفسه، تم صد أربع هجمات مضادة، نفذت كل منها قوات تصل إلى فصيلة ومدعومة بمركبات مدرعة من الألوية الميكانيكية 14 و43 و44 و67 و115 و68".

وأضاف ياكيمكين أن العدو فقد ما يصل إلى ثلاث فصائل ودبابتين ومدفع هاون ومركبتين مدرعتين من طراز كوزاك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.