 مجموعة ثرى إم تدفع أكثر من 6.5 مليون دولار لتسوية مزاعم الرشوة الأمريكية - بوابة الشروق
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مجموعة ثرى إم تدفع أكثر من 6.5 مليون دولار لتسوية مزاعم الرشوة الأمريكية


نشر في: الأحد 27 أغسطس 2023 - 1:54 ص | آخر تحديث: الأحد 27 أغسطس 2023 - 1:54 ص

وافقت مجموعة "ثرى إم" الأمريكية متعددة الجنسيات على دفع أكثر من 5ر6 مليون دولار لتسوية اتهامات بانتهاك أحكام إدارة الحسابات والضوابط الداخلية لقانون الممارسات الأجنبية الفاسدة في الولايات المتحدة ، حسبما ذكرت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في بيان.

ووجد أمر هيئة الأوراق المالية والبورصات أن موظفي شركة تابعة مقرها الصين مملوكة بالكامل لمجموعة " ثرى إم " رتبوا لمسؤولين بالحكومة الصينية العاملين في مرافق الرعاية الصحية المملوكة للدولة لحضور المؤتمرات الخارجية والأحداث التعليمية وزيارات مرافق الرعاية الصحية، ظاهريا كجزء من جهود التسويق والتوعية للشركة التابعة.

ومع ذلك ، كانت ترتيبات حضور الأحداث في كثير من الأحيان ذريعة لتمكين مسؤولي الحكومة الصينية للسفر إلى الخارج ، بما في ذلك الأنشطة السياحية ، لحثهم على شراء منتجات مجموعة " ثرى إم " .

ووجد أمر هيئة الأوراق المالية والبورصات أنه في الفترة من 2014 إلى 2017 على الأقل، أتاح الفرع الصينى لمجموعة " ثرى إم " للمسؤولين الحكوميين الصينيين السفر إلى الخارج الذي شمل الجولات المصحوبة بمرشدين وزيارات التسوق والرحلات اليومية إلى المعالم السياحية القريبة وغيرها من الأنشطة الترفيهية.


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