أظهرت بيانات صادرة اليوم الأحد، أن أكثر من 1.26 مليون شاب في كوريا الجنوبية، ظلوا عاطلين عن العمل بعد الانتهاء من دراستهم، واستغرق الحصول على أول وظيفة لهم بعد التخرج أكثر من 10 أشهر.

ومن بين 8.42 مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما، تخرج 4.25 مليون من المدارس المتوسطة أو الثانوية أو الجامعة حتى مايو، ولم يكن لدى 1.26 مليون منهم وظيفة، وفقا للبيانات التي جمعتها هيئة الإحصاء الكورية.

وأظهرت البيانات أن حوالي 52.86% من الشباب العاطلين عن العمل هم من خريجي الجامعات، وحوالي 1% أو 12 ألف شخص حاصلون على درجة الماجستير أو الدكتوراة، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «يونهاب».

وقالت الهيئة إن أكثر من 36% من الشباب العاطلين عن العمل قالوا إنهم يدرسون للحصول على وظيفة، بينما قالوا 25.4% منهم إنهم لا يبذلون أي جهد للحصول على وظيفة.

وفي المتوسط، استغرق الشباب 10.4 أشهر للحصول على الوظيفة بعد التخرج، وقال 15.3% أو 591 ألف شخص إنهم أمضوا أكثر من عامين بعد التخرج للتحضير لوظيفة، وفقا لما قالته الهيئة.

وفي يوليو، وصلت نسبة البطالة في كوريا الجنوبية إلى أدنى مستويات لها عند 2.7%، وارتفع عدد العاملين بأكثر من 200 ألف شخص على أساس سنوي ليصل إلى 28.68 مليون شخص.

من جهة أخرى، أظهرت البيانات الحكومية أن عدد الوظائف للأشخاص في العشرينيات والأربعينيات من العمر انخفض على أساس سنوي، بينما ارتفع عدد الوظائف للأشخاص في الخمسينيات من العمر وما فوق بدرجة حادة.